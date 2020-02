Närrisches Treiben im Land

Ob bei einer Rathausstürmung, als Zuschauer, wenn bunt geschmückte Wagen durch Orte ziehen, oder auf einem Maskenball, wo die Jüngsten spielerisch der Lust am Verkleiden frönen – ein paar Tipps für das närrische Treiben.

>>> 15. 2., Faschingssitzung in Windischgarsten: Der Windischgarstner Carneval Club (WCC) lädt ab 19.30 Uhr ins Kulturhaus Römerfeld, Gleinkerseestraße 13. Karten gibt es bei der SPK Windischgarsten.

>>> 15. 2., Maskenball des Musikvereins Haslach: Höhepunkt des Maskenballs ist die musikalische Showeinlage des Musikvereins Haslach. Die einfallsreichsten Masken werden prämiert. Ein besonderer Service ist der kostenloser Heimbringerdienst. Restaurant Vonwiller, Stelzen 15, 20 Uhr, Abendkassa.

>>> 19. 2., Schwitzerball in Bad Ischl: Ein besonderer Faschingsball für Skitourengeher lädt ab 18 Uhr auf die Katrin-Almhütte (unterhalb der Bergstation). Bitte vorab aktuelle Schneesituation und Lawinenwarnstufen berücksichtigen! Der Eintritt ist frei.

>>> 21. und 24. 2., Faschingssitzungen in Bad Goisern: Die Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern lädt zweimal zum Lachmuskel-Training in den Festsaal, Obere Marktstraße 11, am 21. 2. ab 20 Uhr, am 24. 2. ab 19 Uhr. Karten gibt es im Sicherheitszentrum Goisern.

>>> 22. 2., Rathausstürmung in Vorchdorf: Um 10.45 Uhr wird das Rathaus gestürmt und das Prinzenpaar übernimmt das Regiment in Vorchdorf, um über die Ländereien zu VoriDori zu herrschen.

>>> 22. 2., Turner-Maskenball in Braunau: Traditionell verwandelt sich die Turnhalle in der Linzer Straße 28c zur Tanzfläche für alle ab 18 Jahren. Das Show-Ensemble "Sky Dogs" spielt auf. Los geht’s um 20.30 Uhr.

>>> 22. 2., Faschingsumzug neu in Mauthausen: Erstmals findet die Aufstellung heuer am Samstag statt, Beginn ist um 13.30 Uhr am Heindlkai.

>>> 22. 2., Piratenball in Linz: Im Posthof lädt der Linzer Ruderverein zum gefährlich bunten Treiben auf hoher See, das auf eine lange Tradition zurückblickt. Seit 1965 fand der erste Piratenball im Linzer Café Central statt, von wo er 1959 ins Rosenstüberl übersiedelte. Seit 1987 sind die Piraten im Posthof am Hafen los. 20 Uhr, Karten unter 0732 / 78 18 00, www.posthof.at

>>> 23. 2., Faschingsumzug in Ebensee: Am Faschingssonntag, 23. Februar, ziehen ab 14 Uhr viele illustre Gruppen und Wagen durch den Ort.

>>> 23. 2., Viechtauer Faschingszug: In Neukirchen bei Altmünster machen sich ab 10 Uhr 40 Wagen und Faschingsnarren auf den Weg, um regionale Ereignisse des vergangenen Jahres, aber auch die Weltpolitik aufs Korn zu nehmen.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Fasching für die ganze Familie

Wer ist in jungen Jahren nicht mit Wonne in andere Roben geschlüpft, um als Prinzessin die Grazie oder als Katze die Eleganz der Samtpfoten zu zelebrieren? Wer hat sich nicht als Indiana angeschlichen? Tipps, wo die Jüngsten und nicht mehr ganz so Jungen in den Fasching eintauchen können.

>>> 15. 2., Sauzipfler Kinderfaschingszug: Abmarsch ist um 13.30 Uhr beim Bahnhof Steinbachbrücke Mitte (Schanda/Leeb) in der Gemeinde Pettenbach, Ziel ist die geheizte Zivotic-Halle. Partystimmung garantiert DJ Hans. Höhepunkt ist eine Showtanzeinlage der Prinzengarde.

>>> 15. 2., Riesentombola in Vorchdorf: Die Kinderfreunde laden ab 15 Uhr mit der Kindergarde zum bunten Vergnügen im Volksheim, Streiningerstraße 2b. Jede Eintrittskarte gilt als Los für die Riesentombola.

>>> 15. 2., Zauberei in Scharnstein: Ab 14 Uhr warten Clowns, eine Zaubershow und Spiele mit Musik und Tanz auf Besucher. Zudem werden Ballons modelliert, und das Glücksrad bietet die Chance auf tolle Preise. Wo? In der Musikschule, Kirchenplatz 6, der Eintritt ist frei!

>>> 16. 2., Fasching on Ice in Gmunden: Zum Eislauf-Vergnügen zu flotter Musik lädt das Gmundner Sportzentrum von 14 bis 17 Uhr. Das Eishallen-Maskottchen Lillibär verteilt Zuckerl, einen Gratis- Krapfen und ein warmes Getränk in der Eishalle an die jungen Gäste, Fliegerschulweg 44.

>>> 16. 2., Puppenspiel in St. Georgen: In der Attergauhalle, Dr.-Greil-Straße 6, dürfen sich junge Besucher ab 14 Uhr auf ein Puppentheater und viele Spiele mit der Spiegel-Spielgruppe freuen. Bitte keine Luftschlangensprays mitbringen. Der Eintritt ist frei.

>>> 21. 2. Faschingsparty in Pettenbach: Wer mit zehn bis 14 Jahren dem Kinderfasching längst entwachsen ist, kann im Jugendzentrum Bauhof, Schlösslplatz 2, in Partystimmung eintauchen. Vergeben wird auch ein "Best Costume Award", 15 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

>>> 22. 2., Kinderfaschingszug in Bad Ischl: Um 14 Uhr ziehen die Gardemädchen des Ischler Faschingsvereins von der Kaiser-FranzJosef-Straße ausgehend durch die Kaiserstadt.

>>> 22. 2. Freddy zaubert in Hinterstoder: Der Turnverein lädt von 14 bis 17 Uhr zum Kindermaskenball mit Spielstationen, Tombola und Zaubershow in die Hösshalle. Der Eintritt ist frei.