Es ist ein faszinierendes Phänomen, das sich am Firmament vor unseren Augen zeigt – sofern keine dichte Wolkendecke den Nachthimmel verschleiert: der Sternschnuppenregen der Perseiden. Die "Tränen des Laurentius", wie das Naturschauspiel vom Volksmund auch genannt wird, verdanken wir dem 1862 entdeckten Kometen Swift-Tuttle, der sich in rund 133 Jahren in einer elliptischen Bahn um die Sonne bewegt und dabei Materie verliert. Alle Jahre wieder, zwischen 17. Juli und 24.