Nächste Woche kehrt der Frühling zurück

Tatsächlich Schnee – viele Landsleute trauten Samstagmorgen ihren Augen nicht, als sie die dünne Schneedecke erblickten, die sich in der Nacht im ganzen Land breitmachte. So dünn blieb sie aber im Laufe des Tages in vielen Teilen des Landes gar nicht: Laut den vorliegenden ZAMG-Daten fielen etwa in Kremsmünster (382 Meter Seehöhe) sieben Zentimeter Schnee, am Feuerkogel (1618 Meter) waren es 15 Zentimeter. Am meisten Neuschnee gab es mit 39 Zentimetern beim Sonnblick-Observatorium in Salzburg (3106 Meter Seehöhe).

Der Frühling setzt sich immer mehr durch: Es wird wieder milder. Bild: Scharinger

Nicht außergewöhnlich im April

"Typisches Aprilwetter", sagt dazu ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. Das winterliche Bild sei vielleicht heuer für viele überraschend, weil der März extrem trocken war – aber Schnee im April sei nicht unüblich. "Zwischen Frühsommer und Winter ist im April alles möglich, je nachdem, woher der Wind kommt", sagt der Experte. Deshalb wäre er nicht überrascht, wenn wir in den Osterferien tageweise sogar schon die kurze Hose brauchen würden: "Es könnte Richtung ,25er’ gehen, das wäre der erste Frühsommertag in diesem Jahr", sagt Ohms.

Auch in tieferen Lagen fiel Schnee, so wie hier in Handenberg (Bez. Braunau). Bild: Scharinger

Diese Woche bleibt es aber noch wechselhaft. Klassisches Westwetter wird erwartet, es weht immer wieder lebhafter Westwind, aber mildere Atlantikluft macht sich breit. Es werde von Tag zu Tag milder.

Heute in der Früh erwartet uns noch verbreitet Frost, in Freistadt wird es bei bis zu minus sechs Grad sehr kalt. Warm anziehen heißt es heute in der Früh auch im Rest des Landes bis minus drei Grad.

Obstbauern: "Halten das aus"

Den Obstbauern bereiten diese Frostnächte noch keine großen Sorgen. "Wir haben Glück, dass die Kältewelle so bald da ist, da halten die Bäume noch mehr aus, minus drei, vier Grad sind noch nicht so schlimm", sagt Obstbauer Franz Allerstorfer senior aus Feldkirchen an der Donau.

Erst mal Schnee räumen vor dem Heimspiel des SV Waldzell Bild: Alois Litzlbauer

Frostig in der Früh, wärmer am Tag: Im ganzen Land kommt die Sonne durch und die Temperaturen klettern wieder auf zehn Grad. Ungemütlich wird es am Dienstag, dieser wird laut Meteorologen eher trüb. "Immer wieder kann es regnen", sagt Ohms. Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es wechselhaft und windig, vereinzelt kann es auch nass werden. Der Freitag bleibt unbeständig. Am Wochenende folgt noch einmal ein Vorstoß kälterer Luft, vor allem in der Nacht kann es wieder zu kurzen Schneeschauern kommen. Liegen bleiben dürfte die weiße Pracht aber in den Niederungen nicht mehr, die Böden sind bereits zu warm, die Sonne im April schon zu stark. (mala)