Nackter Bordellbesucher bedrohte Polizei

Ein 30-jähriger Gast und ein 26 Jahre alter Besucher gerieten bereits im Whirlpool in einen Streit, der sich zunächst in die Garderobe und dann draußen auf dem Parkplatz verlagerte, wo der stark betrunkene 30-Jährige immer noch nackt war. Eine Mitarbeiterin rief schließlich die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die beiden Streithähne weiterhin aggressiv und brüllten sich gegenseitig an.

Der Nackte wollte schließlich die Örtlichkeit verlassen, wurde aber von der Polizei aufgefordert, stehen zu bleiben. Dabei soll der Mann die Polizisten mit dem Umbringen bedroht haben. Trotz Abmahnungen stellte der 30-Jährige sein Verhalten nicht ein. Er wurde daher vorläufig festgenommen und verbrachte die restliche Nacht in Gewahrsam. Bei seiner Einvernahme am Dienstagvormittag konnte er sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr an den Vorfall erinnern, teilte die Polizei mit. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.