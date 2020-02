Nachwuchs-Rekord bei Oberösterreichs Feuerwehren

Das oberösterreichische Feuerwehrwesen ist – ohne Übertreibung – eines der besten der Welt. 94.233 Landsleute sind ehrenamtlich bei einer der 912 Feuerwehren im Land tätig.

Gestern blickte Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer auf das vergangene Einsatzjahr 2019 zurück. Die Zahlen, die er präsentierte, sind beeindruckend. 6.884.090 ehrenamtliche Arbeitsstunden leisteten die Feuerwehren im Vorjahr. Umgerechnet auf Arbeitsjahre mit einer 40-Stunden-Woche entspricht das mehr als vier Jahrtausenden.

Die Zahl der Einsätze ist von 62.434 auf 58.952 leicht zurückgegangen. Eine Arbeitserleichterung brachte dieser Rückgang aber nicht. Im Gegenteil: Die Zahl der Einsatzstunden stieg auf 631.149 an. Ein Plus von 35.775 Stunden. "An diesen Zahlen zeigt sich, dass die Einsätze immer komplexer, schwieriger und langwieriger werden", sagt Mayer. Dementsprechend wichtig sei die laufende Fortbildung der Feuerwehrmitglieder. Im Vorjahr wurden fast 1,5 Millionen Stunden in die Aus- und Weiterbildung gesteckt. Den größten Anteil der Feuerwehrarbeit macht aber mit 2,25 Millionen Stunden der Dienstbetrieb und die Instandhaltung aus.

Besonders Erfreuliches konnte Mayer vom Nachwuchs berichten: Hier ist es gelungen, die Zahl der Neuzugänge massiv zu steigern. "Das Herabsetzen des Mindestalters auf acht Jahre hat sich eindeutig bewährt", sagt Mayer. 3208 junge Menschen aus Oberösterreich sind im Vorjahr Mitglied bei der Feuerwehrjugend geworden. Ein Anstieg von 37,5 Prozent im Jahresvergleich. 853 Neuzugänge waren jünger als zehn Jahre.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) lobte diesen Anstieg: "Es ist eine Meisterleistung der Feuerwehr, dass es ihr gelingt, weiterhin so zahlreich junge Menschen zu begeistern." Erklärtes Ziel des Landesfeuerwehrverbandes ist es, möglichst viele dieser Nachwuchskräfte in einigen Jahren in den aktiven Stand zu überführen. Dafür seien vor allem die Nachwuchsbetreuer der jeweiligen Feuerwehren gefordert, sagt Kommandant Mayer.

Feuerwehr-Landesrat Wolfgang Klinger (FP) unterstrich die hervorragenden Vertrauenswerte, die die Feuerwehren in der Bevölkerung genießen: "Sie stehen hier zu Recht ganz oben an der Spitze."

Ebenfalls ansteigend ist der Frauenanteil bei den Feuerwehren. 7345 Frauen waren im Vorjahr Mitglied bei einer Feuerwehr. 701 mehr als im Jahr 2018. Gleichzeitig übernehmen Frauen auch immer wichtigere Positionen im Feuerwehrwesen: "Wir freuen uns, dass Frauen vermehrt in Führungspositionen kommen", sagt Mayer.

Das Feuerwehr-Jahr in Zahlen:

6,88 Millionen ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Mitglieder der 912 oberösterreichischen Feuerwehren im Vorjahr geleistet.

631.149 Stunden davon entfielen auf den Einsatzdienst.

3208 Neuzugänge konnten im Vorjahr für den Feuerwehr-Nachwuchs hinzugewonnen werden. Im Jahresvergleich ist das ein Anstieg um 37,5 Prozent.

7345 Frauen sind bei den oberösterreichischen Feuerwehren aktiv. Immer mehr von ihnen sind in Führungspositionen tätig.

14.772 Mal rückten die Einsatzkräfte im Jahr 2019 zu Brandeinsätzen aus. 44.180 Mal waren technische Einsätze der Alarmierungsgrund. 2372 Menschen wurden gerettet.

6410 Einsätze wurden im Jänner verzeichnet. Das Schneechaos im Süden des Landes forderte die Feuerwehren besonders. Zwei Drittel aller Feuerwehren standen im Einsatz.

