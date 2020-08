Nachtschwärmer verletzte in Wels zwei Polizisten

Der 19-Jährige wurde laut Polizei schlussendlich ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert und nach seiner Einvernahme am Samstag wieder freigelassen.

Eine Polizeistreife wurde gegen 1.40 Uhr auf dem Welser Minoritenplatz vor einem Lokal auf eine Gruppe Feiernder - darunter auch der 19-Jährige - aufmerksam. Als der 19-Jährige das Polizeiauto sah, beschimpfte er die Beamten lautstark. Diese hielten an und wollten den Mann zur Rede stellen. Er versuchte daraufhin zu flüchten, die Beamten holten ihn aber ein und wollten seine Identität feststellen. Dieser Aufforderung kam der 19-Jährige aber nicht nach, sondern versuchte stattdessen abermals davonzulaufen und wurde den Polizisten gegenüber immer aggressiver.

In der Zwischenzeit versammelten sich immer mehr Personen am Tatort und solidarisierten sich mit dem Mann. Die umherstehenden Schaulustigen beschimpften die Ordnungshüter und einer davon warf einen unbekannten Gegenstand in deren Richtung. Bei einem neuerlichen Versuch der Festnahme riss sich der aggressive 19-Jährige mit erheblicher Körperkraft los, schlug um sich und versuchte wegzulaufen. Die Beamten konnten ihn aber festhalten und stürzten gemeinsam mit dem 19-Jährigen zu Boden. Doch der Mann gab nicht auf: Er leistete weiterhin enormen Widerstand und lief trotz Einsatz von Pfefferspray durch die Polizisten wieder davon. Daraufhin wurde er erneut aufgehalten und stürzte gemeinsam mit einem Beamten zu Boden.

Erst durch die Unterstützung weiterer herbeigerufener Streifen gelang es der Polizei, dem Mann Handfesseln anzulegen und zur Polizeiinspektion zu bringen. Der 19-Jährige wurde ins Welser Polizeianhaltezentrum eingeliefert und nach seiner Einvernahme im Laufe des Samstags, in der er sich teilweise geständig zeigte, freigelassen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt. Der Mann und die beiden Polizeibeamten wurden verletzt.

