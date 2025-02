Nachtschwärmer in Timelkam brutal niedergeschlagen: 17-Jähriger stellte sich

Zahlreiche Hämatome und eine Fraktur im Gesicht: Für einen 20-Jährigen hat eine Partynacht in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) in der Vorwoche im Spital geendet. Wie berichtet war der junge Mann in einer Bankfiliale von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei befragte in dem Fall nahezu 20 Zeuginnen und Zeugen. Als Haupttäter konnte schließlich ein 17-Jähriger aus Vöcklabruck ausgeforscht werden.

Mit Mutter und Anwalt

Der junge Mann stellte sich, nachdem er von seinen Freunden über die Ermittlungen informiert worden war, selbst der Polizei. Begleitet wurde er dabei von seiner Mutter und einem Rechtsanwalt. Zu den Vorwürfen zeigte sich der 17-Jährige großteils geständig. Den Handgreiflichkeiten soll aber ein Streitgespräch vorausgegangen sein, gab er bei seiner Einvernahme an. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wels gebracht, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Lokalisierung: Zu der Attacke war es in einer Bankfiliale in der Pichelwanger Straße im Ortszentrum von Timelkam gekommen

