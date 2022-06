Nachts in der Kirche: Pfarren laden zu Konzert und Gebet

Eine Nacht voll mit Konzerten, Erzähltheatern, Diskussionsrunden und besonderen Gebetsorten: Heute, Freitag, steht in mehr als 300 Pfarren und Gemeinden in ganz Österreich die Nacht ganz im Zeichen der Kirche.

"Ich freue mich, dass sich heuer die ökumenischen christlichen Kirchen in Oberösterreich – nach einer corona-bedingten Pause – wieder bei der Langen Nacht der Kirchen beteiligen", sagt Maria Krone, Projektleiterin der Diözese Linz (den Werdegang von Projektleiterin Maria Krone lesen Sie unter Oberösterreicherin des Tages auf Seite 32). Denn mit dem Projekt will die Diözese ein Zeichen für eine offene, ökumenische und vielfältige Kirche setzen. Vor allem wäre ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen die Veranstaltung in dieser Größe nicht möglich, sagt Krone.

Freiheit und Friede

Beim Programm der Langen Nacht der Kirchen ist für jeden Geschmack etwas dabei: Große Chorkonzerte finden in Linz in der Stadtpfarrkirche Urfahr, im Alten Dom und in der Minoritenkirche statt. Die Katholische Privat-Universität Linz lädt zu einer Diskussion über Freiheit, Friede und Verantwortung, bei der Gesprächspartner aus Kunst, Journalismus und Religion über die Rolle des Einzelnen und der Gesellschaft debattieren.

",Am Tag sendet der Herr seine Güte und in der Nacht ist sein Lied bei mir’ – das heurige Motto der Langen Nacht der Kirchen drückt aus: Gott begleitet liebevoll die hellen und die dunklen Stunden unseres Lebens", sagt Bischof Manfred Scheuer über die Veranstaltung.

Im Mariendom in Linz haben Familien mit Kindern bereits ab 15 Uhr die Möglichkeit, Einblicke in die sonst unzugänglichen Bereiche des Doms zu bekommen. In der Stadtpfarrkirche, der ältesten Pfarrkirche von Linz, ertönen von 20 bis 23 Uhr Orgelmusik und Duette, das "Urbi" widmet sich den Themen Bibel, Glaube und Homosexualität.

Das vollständige Programm der Kirchen in Oberösterreich finden Sie unter: langenachtderkirchen.at