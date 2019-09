Seine Stimme gab seinen Reden als Politiker und Interessenvertreter über viele Jahrzehnte den besonderen Klang. In der kargen Freizeit widmete er sie in seiner Heimatgemeinde St. Georgen bei Obernberg als Sänger der Bauernliedertafel und dem Bauernsextett. Am 16. September ist Rudolf Gurtner im Alter von 92 Jahren verstorben.