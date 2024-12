Eva Vogl: Zielstrebig bis ins hohe Alter

Mit 97 Jahren ging sie noch ins Büro, mit 90 stand sie sogar noch auf dem Tennisplatz. Am 15. Dezember ist Eva Vogl im Alter von 104 Jahren verstorben. Sie war die älteste Einwohnerin Mattighofens. Vogl kam im Jahr 1920 in Weissenbach an der Triesting (Niederösterreich) als Tochter eines Kapitäns und einer Hausfrau zur Welt. Kurz nach der Matura heiratete sie im Jahr 1939 Heinrich Vogl aus der gleichnamigen Fabrikantenfamilie in Mattighofen. Die beiden bekamen gemeinsam fünf Kinder, nach fast