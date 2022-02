Wolfgang Kaufmann: Ein Gestalter hat seinen Hut genommen

Obwohl nur 1,63 Meter groß, war der Architekt, der in Horn geboren worden und mit seinen Eltern über Steyr nach Linz gezogen war, eine der auffälligsten Persönlichkeiten der Landeshauptstadt. Kaum ein Architekt war so umtriebig und so gut vernetzt wie der "Wutz", wie ihn Freunde nannten. "Er war ein Visionär, aber auch einer, der sein Umfeld gefördert hat und jenen, die mit ihm gearbeitet haben, mit großer Wertschätzung entgegengekommen ist", sagt sein Sohn Fabian, der ebenso wie sein Bruder Philipp die Laufbahn als Unternehmer eingeschlagen hat und genauso wie seine zweite Frau Doris um ihn trauert.

Schon während seines Studiums in München hat Kaufmann Architekturwettbewerbe gewonnen. Erfolgreich wurde er aber vor allem deshalb, weil er seine Expertise mit wirtschaftlichem Denken und einem umfassenden Netzwerk verband. Seine weltanschauliche Heimat fand er beim Cartell- und beim Mittelschülerkartellverband (CV und MKV), in spannenden Diskussionen mit ihm zeigte sich aber seine Offenheit auch für andere Zugänge. Mit Vertretern der SP-geführten Landeshauptstadt pflegte er ebenfalls gute Kontakte.

Schon früh lernte Kaufmann den damaligen Jungmanager von Raiffeisen, Ludwig Scharinger, kennen, der später wie auch VP-Politiker Helmut Kukacka Nachbar in einem von ihm entworfenen Haus in St. Magdalena wurde. Er avancierte zum Hausplaner von Raiffeisen Oberösterreich, der Europaplatz trägt ebenso seine Handschrift wie das Dienstleistungszentrum des Landes beim Bahnhof. Das letzte große Bauwerk war der Power Tower der Energie AG Oberösterreich. In Kroatien entwickelte der langjährige Honorarkonsul dieses Landes Einkaufszentren.

Der leidenschaftliche Fußball-Fan Kaufmann entwickelte die Stadien in Ried und Pasching. Als LASK-Fan hatte er auch eine Lösung für das Linzer Stadion auf der Gugl parat – nämlich das Spielfeld tiefer zu legen und damit die Zuschauerränge bis zum Spielfeldrand heranzuführen. Das Projekt wurde letztlich aber nicht umgesetzt.

"Wolfgang hat Vollgas gelebt – und damit viel erlebt", sagt ein guter Freund über ihn. Das war auch wörtlich gemeint. Kaufmann hatte ein Faible für schnelle Autos und Zigarren. Letzteres wusste er so zu verbinden, dass auch ein Humidor im Auto zu finden war. Bevor er der Mann mit dem Hut wurde, fiel er zudem durch außergewöhnliche Farben für seine Kleidung auf. "Als ich ihm 1995 einen Hut von meiner Australienreise mitgenommen habe, hat er ihn aufgesetzt und praktisch nie wieder abgenommen", erzählt Sohn Fabian.