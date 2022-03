Wolfgang Baier: Er lebt in unzähligen Fotos weiter

Er fotografierte allerdings nicht nur die lokale "Prominenz", auch die italienische Schauspielerin Sophia Loren, Fürstin Gracia Patricia von Monaco, Bruno Kreisky und viele andere wurden vom Braunauer Fotografen abgelichtet.

Wolfgang Baier hat das Fotografen-Handwerk von der "Picke" auf gelernt. Er begann im Jahr 1959 mit einer Fotografenlehre und arbeitete in seiner Gesellenzeit bis 1966 bei Fotograf Gerner in Braunau. Bezirksweit bekannt war der Verstorbene unter anderem wegen seiner Tätigkeit bei der Neuen Warte am Inn und als langjähriger Pressefotograf für die Braunauer Stadtnachrichten. "Nachdem ich Wolfgang Baier mehrere Jahrzehnte lang als Redaktionsleiter begleiten durfte, kenne ich die fotografischen Schätze, die in seinem Archiv lagern. Es wäre deshalb auch in seinem Sinne, wenn diese Zeitdokumente in einem Stadtarchiv der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten", sagt sein langjähriger Wegbegleiter Reinhold Klika.

Der Braunauer war ein Tierliebhaber, seine Katzen führten in Wohnung und Garten ein "fürstliches Leben". Seine Spezialgebiete waren vor allem auch viele nächtliche Einsätze gemeinsam mit der Feuerwehr, Rettung und der Polizei. Einmal galt für ihn besonders der Spruch "Schneller als die Feuerwehr". Bei einem Großbrand in Altheim bei der Firma Wiesner-Hager war er wirklich schneller als die Feuerwehr, kam aber damals kurz vor Altheim von der Fahrbahn ab und landete statt beim Großbrand mit seinem Pkw in der Wiese.

Wolfgang Baier war auch ein äußerst geselliger Mensch und gern gesehener Gast bei Stammtischen in einigen Kaffeehäusern bzw. Weinstuben. Seinen Ruhestand genoss Wolfgang Baier gerne in Griechenland, in der Südsteiermark und in seinem geliebten Garten in St. Peter, wo er sich der "stresslosen Fotografie" zuwandte, die Natur hegte und pflegte und in allen Variationen auf seine Speicherkarten bannte. In seinen eigenen vier Wänden informierte er sich vor vier Monitoren und ebenso vielen Computern täglich über das Geschehen rund um den Globus, um sich letztlich wieder in seine "kleine Welt" und seinen Garten zurückzuziehen. Bis zuletzt kämpfte der 77-Jährige tapfer gegen seine schwere Krebserkrankung. Das Urnenbegräbnis findet am heutigen Freitag, 18. März, um 14 Uhr, in Braunau statt.