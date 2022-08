Gesellig, hilfsbereit und vor allem engagiert in allen Lebenslagen – genau so bleibt Wilhelm Langwallner seinen Bekannten in Erinnerung. Dabei hat er in den vergangenen 71 Jahren seines Lebens viele Rollen übernommen: Er war ein begeisterter Gastwirt, der sich bis spät in die Nacht um das Wohl seiner Gäste kümmerte. Ein Metzgermeister, dem die Qualität des Fleisches im Familienbetrieb immer am Herzen lag.