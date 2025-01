Walter Höllhuber: Ein unermüdlicher Netzwerker ist nicht mehr

Als Besitzer eines Wochenendhauses zog es ihn schon früh von Wels nach Schwarzenberg, wo er eine zweite Heimat fand. Umgeben vom Böhmerwald und einer umfangreichen Bibliothek verbrachte er Stunden und Tage damit, über die Dreiländerregion zu grübeln. Eigentlich gründete er den Infrastrukturverein als Proponentenverein für den Skilift in Schwarzenberg. Schnell wuchs aber daraus ein Netzwerk an Gemeinden in Südböhmen, Bayern und dem Mühlviertel.