Pater Bertram (Franz) Sonnleitner: Viel geschätzter Priester

Untrennbar mit dem Wallfahrtsort Maria Schmolln verbunden war er im ganzen Bezirk Braunau viel geschätzt und bleibt durch seinen Humor und seine weisen Worte bei diversen Messen vielen in guter Erinnerung. Obwohl es Pater Bertram im Jahr 2019 in die Mozartstadt Salzburg zog, wo er bis zu seinem Ableben als Seelsorger und Beichtvater tätig war, kehrte er doch immer wieder gern in die Heimat nach Oberösterreich zurück. Am 26. Dezember 2022 ist der beliebte ehemalige Priester im 82. Lebensjahr