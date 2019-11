Unternehmer mit Bodenhaftung und Weitblick

Der Perger begann im Jahr 1960 als Lehrling in dem von seinem Vater gegründeten Schlosserbetrieb zu arbeiten. Die Meisterprüfung als Schlosser war das Fundament, auf dem er seine spätere Unternehmerlaufbahn aufbaute. 1982 übernahm er den Betrieb und führte ihn bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2011. Aber auch im Ruhestand verging kaum ein Tag, an dem er nicht in der Firma war und seine Tochter Ulrike sowie Schwiegersohn Markus Pechböck in der Firmenleitung unterstützte, wo er nur konnte.

Hans Payreder erweiterte die Schlosserei um die Bereiche Portal- und Fassadenbau. Damit war das Unternehmen bald in ganz Österreich tätig – etwa im Kaufhaus Steffl oder bei den Casinos Austria in Wien. Seine Expertise hatte in der Metallbau-Branche Gewicht: "Er wurde von Kollegen oft um seine Meinung gefragt", sagt Pechböck. Unternehmerische Weitsicht brachte Payreder auch in der Raiffeisenbank Perg ein, deren Vorstandsvorsitzender er von 1990 bis 2017 war.

In Erinnerung bleibt Hans Payreder auch als leidenschaftlicher Jäger. 18 Jahre lang war er Landes-Schießreferent, außerdem betreute er die Wurftauben-Schießanlage in Perg. Als einer, der sich um seine Mitmenschen sorgte, engagierte sich Hans-Konrad Payreder bereits in jungen Jahren beim Roten Kreuz Perg. "Zwei Mal hat er als Sanitäter sogar Kinder im Rettungsauto mit auf die Welt gebracht", erinnert sich Tochter Kathrin. Angesichts der vielen Aufgaben und Funktionen war die Zeit mit der Familie kostbar. "Er hat zwei Leben auf einmal gelebt. Das ist uns in den vergangenen Tagen so richtig bewusst geworden."

Leiser treten musste Payreder, der mit Lebensgefährtin Inge in Windhaag lebte, als vor vier Jahren ein Krebsleiden im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wurde. Mit viel Entschlossenheit nahm er den Kampf gegen die Krankheit an, rang seinem Schicksal noch vier Lebensjahre ab, ehe er am vergangenen Samstag dennoch unerwartet verstarb.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at