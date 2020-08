So sehr Ferdinand Doringer als Tapezierer und Raumausstatter ein gefragter Spezialist war: In seinem Innersten trafen Leute, die ihn besser kannten, auf einen durch und durch kunstbegeisterten Menschen. Die von seinem Großvater in Altheim vor über 100 Jahren gegründete Firma übernahm er gerne und baute sie aus, von Jugend an hatte es Ferdinand jedoch die Musik angetan. Er lernte Trompete, so gut, dass er während der Militärzeit in die Salzburger Militärmusik aufgenommen wurde.