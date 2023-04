Sr. Hildegardis Hurnaus: Direktorin, Mesnerin und guter Geist

Hildegardis Hurnaus sagte es auch gerne durch die Blume, ihre Liebe zu Gott und den Menschen. Die Ordensfrau der Kreuzschwestern schmückte als Mesnerin den Altar in der Steyrer Stadtpfarrkirche, leitete den Liturgiekreis und stimmte als Kantorin auch den Wechselgesang im Hochamt an. Davor hatte sie ein erfüllendes Berufsleben: 1981 hatte sie die Leitung der damaligen Hauptschule und jetzigen privaten Mittelschule Rudigier in Steyr übernommen und war zwei Jahrzehnte deren Direktorin.