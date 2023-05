Siegfried Bürger: Ein wahrer Sir hat für immer das Linzer Tanzparkett verlassen

Fragt man Ehepaare aus Linz, was denn für sie bisher die schönste Zeit im Leben war, so lautet oftmals die Antwort: der gemeinsame Tanzkurs. In der Landeshauptstadt kam man dabei an einem besonderen Lehrer nicht vorbei: Siegfried Bürger, der sich zeit seines Lebens maßgeblich für den Tanzsport eingesetzt hat. Ob nun als Tanzlehrer oder als Wertungsrichter – "man kann gar nicht sagen, wie viele Tanzpaare Siegfried Bürger im Laufe seiner Karriere unterrichtet hat.