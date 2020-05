Sie half mehr als 2000 Kindern ins Leben

Als 7. Kind war Aloisia unter einfachen Verhältnissen herangewachsen, und sie wusste schon bald, welchen Beruf sie ergreifen wollte. Dafür nahm sie Entbehrungen in Kauf. Die Ausbildung zur Hebamme absolvierte sie in Salzburg. Mit ihrem Mann war sie inzwischen nach Pregarten gezogen.

Dort stellten sie "quasi aus dem Nichts ein Haus hin", wie Tochter Elisabeth Waldhör erzählt. Vier Kinder kamen nach und nach zur Welt, bevor Aloisia 1985 wieder in ihren Beruf als Hebamme einstieg. Einen idealen Arbeitsplatz fand sie als Freiberufliche bei den Diakonissen in Linz.

Aloisia Schippany wird in ihrem Fach als wahre Wohltat beschrieben. Nie ungeduldig, immer ruhig, bedacht und für den Fall der Fälle mit homöopathischen Pillen ausgestattet, so wird sie beschrieben, und auf diese Weise hat sie mehr als 2000 Kindern ins Leben geholfen. Zwei davon hat Hautärztin Birgit Raffier zur Welt gebracht, die "ihre Loisi" als weise Frau erlebt hat. Oder eine andere Frau, die Loisi als Hebamme begleitet hat: "Sie war so eine Liebe und verstand es, die Menschen sehr behutsam und voller Wertschätzung ins Leben hinein zu begleiten."

Für damalige Zeiten eher ungewöhnlich, gestaltete sie den Kreißsaal mit Duftölen als Wohlfühlort und betreute die gebärenden Frauen äußerst ruhig und liebevoll. Aus der Ruhe konnte sie auch in ihrem privaten Leben nichts bringen. Sie versorgte bei Bedarf ihre neun Enkelkinder und fand noch ausreichend Zeit für das pfarrliche Engagement. Pfarrer August Aichhorn lobt seine Lektorin und Kommunionsspenderin über alle Maßen als Frau, der die Entwicklung der Pfarrgemeinde ein großes Anliegen war: Die Basis dafür dürfte in ihrem Elternhaus gelegt worden sein, wo sie schon bald für die Katholische Jugend aktiv war.

Dass es mit ihr zu Ende geht, dürfte Aloisia Schippany gespürt haben. In vielen Telefonaten habe sie sich zuletzt auffällig bedankt. Und zwar für alles, erinnert sich Pfarrer Aichhorn.

Artikel von Bert Brandstetter