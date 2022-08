Als Sohn eines Gärtnerpaars in Schloss Dietach wurde Rudolf Prinz 1947 geboren, wuchs zunächst in Schleißheim auf, bevor es die Familie zehn Jahre später nach Weißkirchen verschlug – eine Gemeinde, die für Rudolf Prinz zum Inbegriff des Heimatgefühls wurde und mit der er bis an sein Lebensende verbunden war.