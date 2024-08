Rudolf Jachs: Seelsorger als treuer Wegbegleiter

Wie viele Paare einander in seiner Anwesenheit das Jawort gegeben haben, wie viele Kinder er getauft und auch im Religionsunterricht begleitet hat – diese Zahlen hätte Rudolf Jachs vermutlich selbst nicht nennen können. Viele Familien in Wolfern und Maria Laah erinnern sich noch lebhaft an den Altpfarrer, der zeit seines Lebens als aufgeschlossener und leidenschaftlicher Priester mit mutigen und auch innovativen Ideen in der Kirche vorangegangen war.