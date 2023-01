Rosi Mittermaier: Die "Gold-Rosi" lebt in den Herzen ihrer Fans weiter

Ihre aktive Karriere war nicht von langer Dauer, trotzdem hat die sympathische Oberbayerin Rosi Mittermaier einen bleibenden Eindruck im Ski-Zirkus und darüber hinaus hinterlassen. In Innsbruck flogen der "Gold-Rosi" die Herzen zu, nachdem sie mit Olympiasiegen in der Abfahrt und im Slalom 1976 Star-Status erlangt hatte. Am Mittwoch ist die frühere alpine Rennläuferin im Alter von 72 Jahren "nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen", hieß es in einer Mitteilung.