Raumgestalterin mit Herz für Kunst und Kultur

Den Blick und das Gespür, jeden einzelnen Raum bestmöglich zu gestalten und das Schöne darin herauszuarbeiten – genau dieses Talent hatte Rosa Doplbauer aus Eferding. ",Schau doch nur, die schönen Vorhänge!‘ hat meine Mutter bei einer Autofahrt gesagt, und schon sind wir gegen den Randstein gefahren", erinnert sich Sohn Wolfgang mit einem Schmunzeln an seine Mutter, die Freitag, 28. Oktober, im 84. Lebensjahr verstorben ist.

Ihr Talent für die Raumgestaltung wurde der engagierten Eferdingerin gewiss in die Wiege gelegt, war sie doch als Tochter von Tapeziermeister Franz Kammerer tagtäglich in der Werkstatt von all diesen Tätigkeiten umgeben. Ursprünglich jedoch war es ihr Berufswunsch, Musiklehrerin zu werden. Als jedoch ihre beiden Brüder Franz und Karl das Geschäft ihres Vaters nicht übernehmen wollten, legte die damals junge Frau die Gesellen- und Meisterprüfung im Tapezierer- und Bettwarenerzeugergewerbe ab und übernahm 1974 den väterlichen Betrieb.

Aus der ursprünglichen Sattlerei, die ihr Großvater Ignaz Kammerer 1914 gegründet hatte, entstand durch das Talent und den Charme der jungen Chefin an der Adresse Vor dem Linzertor in Eferding ein moderner Raumausstatter. "Meine Mutter hatte ein ganz besonderes Gespür für Gestaltung. Wann auch immer jemand ihren Rat brauchte, kam sie mit den schönsten Vorhängen und Teppichen herbei. Ich muss sagen: Ich habe meine Mutter immer bewundert", erzählt Sohn Wolfgang, der das Geschäft 1996 von seiner Mutter übernommen hat.

Erste Stadträtin Eferdings

Über die Jahre hinweg entwickelte Rosa Doplbauer eine ganz besondere Leidenschaft für Kunst und Kultur, war sie doch jahrzehntelang Sopransolistin im David-Chor und im katholischen Kirchenchor.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie am 27. April 1989 als erste weibliche Stadträtin Eferdings angelobt wurde und somit mehr als 30 Jahre lang das Eferdinger Wirtschafts- und Kulturleben prägte. "Ich erinnere mich noch gut: Sie kam abends vom Geschäft nach Hause, hat sich umgezogen, geschminkt und eine halbe Stunde später hat sie bei einer Veranstaltung eine Rede gehalten – ohne große Vorbereitung. Das war ihr großes Talent", erzählt ihr Sohn.

Doch auch den einen oder anderen Schicksalsschlag musste Rosa Doplbauer in ihrem Leben verkraften. Als ihre älteste Tochter Doris 2003 verstarb, übernahm sie die Rolle als Vertrauensperson ihrer Enkelkinder. Auch der plötzliche Tod ihres Mannes im Jahr 2015, mit dem sie mehr als 50 Jahre lang eine glückliche Ehe führte, hat die lebensfrohe Eferdingerin sehr mitgenommen. "Meine Mutter begegnete aber trotz allem dem Leben stets mit einem Lächeln", erzählt Wolfgang Doplbauer, der zu seinem 50. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk von seiner Mutter erhalten hat: ein persönliches Gedicht, das ihn auch jetzt noch immer sehr berührt. "Das war auch eine Gabe meiner Mutter."

Im Beisein ihrer Liebsten verstarb Rosa Doplbauer am 28. Oktober friedlich in ihrem Zuhause. "Wir haben sie auch in der Werkstatt aufgebahrt, alle ihre Enkel- und Urenkelkinder waren da. Es war ein sehr schöner, wenn auch emotionaler Moment für die Familie." Die Verabschiedung findet am kommenden Donnerstag, 10. November, in der Stadtpfarrkirche Eferding statt, beigesetzt wird Rosa Doplbauer im Familiengrab am katholischen Friedhof.