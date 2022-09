25 Jahre lang leitete er dort als Primar die Neurologie, seine Kollegen erinnern sich mit den Worten "Er war das, was einen Arzt ausmacht" an Dr. Paul Pürgyi, der am 29. August im 82. Lebensjahr verstarb. Dabei wurde ihm das Mediziner-Gen nicht in die Wiege gelegt, viel eher war es das große Interesse, Menschen zu helfen. Im Jahr 1940 wurde Paul Pürgyi in Wien geboren und verbrachte die ersten zehn Jahre seines Lebens in Stadt Haag in Niederösterreich. Als sein Vater, ein Diplomingenieur,