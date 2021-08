Karl Burgstaller wurde am 28. Oktober 1944 in Weilbach in eine durch und durch christliche Familie hineingeboren. Sein Onkel Michael war Pfarrer, Schwester Irmina und Nichte Antonia Kreuzschwestern, sein Neffe Pater Josef Költringer wirkt im Orden der Oblaten des Hl. Franz von Sales. Seine Schulzeit im Bischöflichen Gymnasium Petrinum in Linz formte bereits sehr früh sein ganzes "Menschsein".