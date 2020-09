„Unsere Gedanken sind vor allem bei seiner Familie, der wir viel Kraft in dieser schweren Zeit wünschen“, sagt SP-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer. In Vereinsleben integriert Gerstorfer und Schuhmann kannten sich lange. „Ich bin in der Nähe seiner Familie aufgewachsen und habe ihn sehr geschätzt. Er war sehr stark im Vereinsleben in Alkoven involviert. Er hat sehr viel dazu beigetragen, dass Alkoven eine starke Zuzugsgemeinde geworden ist. Dass im Vorjahr eine