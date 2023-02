Wo auch immer der ehemalige Gastronom und Unternehmer aus Linz auf die Leute traf: Er begegnete allen mit einem Lächeln. Am 2. Jänner verstarb Peter Stütz im Alter von 77 Jahren im Krankenhaus in Linz, nun fand vergangenen Donnerstag die Verabschiedung vom Verstorbenen im engsten Familienkreis in Linz statt.