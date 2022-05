Der Tod kam am 22. April unerwartet, leise und heftig. Nach wenigen Tagen auf der Intensivstation ist Peter Nenning, Theologe, Ehe-, Familien- und Lebensberater, Herzensmensch und liebevoller Vater, verstorben. Am 21. August 1959 in Rechberg als fünftes von sechs Geschwistern geboren, schlug Nenning nach der Matura am Gymnasium Petrinum in Linz 1978 den Weg zum Priester ein. Er studierte Theologie in Linz und in Luzern, wurde 1985 zum Priester geweiht und war anschließend bis 1991 Kaplan und