"Pepi" lebte für den Sport und die Gesellschaft

Pepi Kneidinger machte den Sport im Bezirk Rohrbach zu seinem Herzensanliegen. Er sammelte jeden Schnipsel über die Erfolge von Sportlern aus der Region. Vor allem die Rohrbacher Fußball-Familie trauert um einen treuen Wegbegleiter. Seit Jahrzehnten hielt Kneidinger die Spiele des UFC auf Video fest. Fotografiert hat er ohnehin für sein Leben gerne. In der Pension genoss er gemütliche Radtouren und hielt die Schönheiten der Natur auf Bildern fest. Während man Pepi Kneidinger am Sportplatz eher im gemütlichen Sweater antraf, kannten ihn seine Berufskollegen mit Anzug und Krawatte. Denn beruflich war Josef Kneidinger lange Zeit als wichtige Stütze in der Rohrbacher Bezirkshauptmannschaft tätig. Dafür wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich ausgezeichnet. Als leitender Referent lag sein Aufgabengebiet in der Betreuung der Gemeinden. So ist Pepi Kneidinger auch heute in allen Amtsstuben des Bezirkes noch ein Begriff. Die Entwicklung des Bezirkes Rohrbach war ihm stets ein Anliegen. So engagierte er sich in vielen Bereichen. Besonders erwähnenswert ist auch sein Einsatz bei der Gründung des Regionalvereins Donau-Böhmerwald, des Verkehrsverbandes Oberes Mühlviertel, bei der Gründung des "Bildungsinstituts für kommunale Einrichtungen" sowie bei der Realisierung des "Technologie- und Dienstleistungszentrums Donau-Böhmerwald".

Als Mitarbeiter – und in Folge als leitender Referent der Amtsleitung – legte er viel Wert auf die Weiterentwicklung der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zu einer bürgernahen Behörde. So wurde während seiner Dienstzeit auch die Öffentlichkeitsarbeit erheblich verbessert und ausgeweitet und die Qualitätssicherung erreichte einen neuen Stellenwert.

Unter seiner Mitwirkung hat sich die Bezirkshauptmannschaft Rohrbach auch an Wettbewerben beteiligt und Auszeichnungen und Anerkennungspreise ins Mühlviertel geholt. Darüber hinaus hat er den Bau des neuen Amtsgebäudes betreut, zu dessen Realisierung hatte er beigetragen. Auch im Ruhestand blieb er seinen Kollegen der BH verbunden.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at