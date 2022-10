Sein Einsatz für die Idee Adolph Kolpings war beispielgebend und hat in Wels viele Spuren hinterlassen. Er stand dem Welser Sozialverein, der bereits im Jahr 1858 gegründet wurde, viele Jahre vor. "Ein Motto von Otto war ein Zitat von Kolping: ,Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird’s bald in der Welt auch besser aussehen‘", sagt sein langjähriger Freund Harald Immitzer, Vorsitzender der Welser Kolpingfamilie.