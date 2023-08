Othmar Hanke: Überzeugter Richter, liebevoller Familienmensch

Ein Richter muss eine völlig neutrale Position einnehmen, politischer Einfluss ist nicht tragbar" – dieses Credo verfolgte Othmar Hanke zeit seiner beruflichen Karriere. Ob nun als Richter am Bezirksgericht Linz-Urfahr, am Gericht in Pregarten oder Unterweißenbach oder schließlich als Präsident des Oberlandesgerichts Linz. "Das Schicksal der Leute lag ihm immer am Herzen, er war ein ganz besonderer Mensch", erinnert sich seine Ehefrau Maria "Mirli". Am 27.