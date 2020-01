Martin Schoiswohl war als Chef des von ihm 1992 gegründeten Kommunikationshauses Bad Aussee fast immer auf der Achse. "Sein Auto war sein Büro", sagt Josef Moser, der Schoiswohl 20 Jahre lang chauffiert hat. "Zuerst mit dem Volvo, dann im BMW mit breitem Radabstand, damit er genug Platz zum Arbeiten hatte." Geboren und aufgewachsen ist Schoiswohl in Steyrling, die Matura legte er am Akademischen Gymnasium in Linz ab, um nachher in Salzburg zu studieren: zuerst Jus, nach