Maria Steckbauer: Reich beschenkt

"Ich hab so ein schönes Leben g’habt, ich bin auf die Sonnseit’n g’fall’n." Es waren genau diese Worte, die das Leben von Maria Steckbauer aus Eferding geprägt haben. "Meine Mutter war eine einfache Frau, hat ihren Blick trotz Schicksalsschlägen immer auf das Positive gelenkt. Das hat sie zu einem ganz besonderen Menschen gemacht", erinnert sich Christine Brandl an ihre Mutter, die am Samstag, 1. April, friedlich eingeschlafen ist.