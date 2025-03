Maria "Mitzi" Stadler aus Klam: "Inbegriff eines Familienmenschen"

Sie hätte sich wohl einen anderen Start ins Leben vorgestellt als in einem Waisenhaus in Linz. Doch schon mit vier Jahren bekam Maria Stadler das, was sie in ihrem Leben besonders lieben sollte: eine Familie. Georg und Franziska Kogler aus Klam, er Lkw-Fahrer bei der Straßenmeisterei in Grein, sie Hausfrau und Bewirtschafterin einer kleinen Landwirtschaft, gaben "Mitzi", wie sie gerne gerufen wurde, ein wärmendes Zuhause im ehemaligen "Bloacher-Haus" am Eingang der Klam-Schlucht, das schon vor