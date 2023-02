Leopold Dröscher: Der Schuldirektor, der fast alles reparieren konnte

Der ehemalige Behamberger Vizebürgermeister Leopold Dröscher ist am 21. Jänner, kurz nach seinem 74. Geburtstag, verstorben. Das Begräbnis fand am 3. Februar statt. Die Urne wurde im engsten Familienkreis im Familiengrab beigesetzt. Dröscher verbrachte den größten Teil seiner Kindheit in Kuffern. Er ging aufs Gymnasium und absolvierte anschließend die Lehrerbildungsanstalt in Krems. Bereits als junger Pädagoge kam er 1970 in die Volksschule nach Behamberg. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer