Leidenschaftlicher Autohändler, "richtig liaba Opa" und ehrenwerter Gentleman

Der HTL-Absolvent (Maschinenbau) hat 1951 den elterlichen BMW-Handelsbetrieb an der Donaulände Linz übernommen. 16 Jahre später übersiedelte der begeisterte Rallyepilot (mit Beifahrer Helmut Bawart), Skifahrer (Saalbach war seine "zweite Heimat") und Golfer den florierenden Betrieb an die "Linzer Automeile", in die Industriezeile. Bald wurde es dort zu eng, das Autohaus wurde erweitert.