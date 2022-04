Kunstbegeistert, wissbegierig und talentiert

Stets auf einem kleinen Klappfahrrad in der Stadt unterwegs, bei jeglichen Vorstellungen im Musiktheater oder im Brucknerhaus zugegen und dazu ein roter Lippenstift, der ihr Lächeln unterstrich – so ist Helga Gumpelmayer vielen Linzern in liebevoller Erinnerung geblieben.

1941 wurde Helga Gumpelmayer in Linz geboren, absolvierte hier auch die Matura, bevor sie sich bereits in jungen Jahren der Schönheit der Bildenden Kunst hingab. Voller Eifer und Leidenschaft entschloss sie sich kurzerhand, in Wien an der Akademie der Bildenden Künste zu studieren. "Meine Mutter wollte dort ihre Leidenschaft für die Kunst ausleben, aber dann kam ihr unser Vater dazwischen. Die beiden hatten sich bereits in der Jugend in Linz kennengelernt und nun holte er sie wieder zurück", erzählt ihre Tochter Barbara.

Wieder in der Heimat widmete sich Helga Gumpelmayer fortan der Gestaltung des Familienlebens sowie der Erziehung der beiden Kinder Peter und Barbara, während ihr Ehemann das Optikergeschäft Dr. Gumpelmayer in Linz aufbaute. "Das war die Zeit, in der sich Frauenzuhause beschäftigt und weniger für das Familieneinkommen gesorgt hat", sagt Sohn Peter.

Vielseitiges Sprachentalent

Besonders die Vielfalt der Sprachen faszinierte die damals junge Frau in ihren Dreißigern. Nach Absolvierung des English Cambridge Certificates unterrichtete sie zahlreiche Kurse für Englisch und auch Italienisch an der Volkshochschule in Linz. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Das Sprachentalent aus Linz leitete schon bald Kurse für Kommunikation, Moderation und Rhetorik sowie Bewerbungstrainings bei der Arbeitsmarktförderung. Selbst im Alter von 80 Jahren unterrichtete Helga Gumpelmayer noch ihre Privatschüler zuhause.

Neben den Sprachen und ihrer Liebe zu Malerei, Theater und Oper stand für sie die Familie an erster Stelle. "Unsere Mutter war für alle da, wenn wir sie gebraucht haben", erinnern sich ihre beiden Kinder. Selbst als Großmutter zeigte sie vollen Einsatz, als sie im Alter von etwa 70 Jahren mit ihren Enkelkindern als Begleitperson bei den L17-Führerscheinfahrten dabei war. "Unsere Mutter war für jede Idee zu haben", sagen Barbara und Peter.

Kurz nach ihrem 81. Geburtstag verstarb Helga Gumpelmayer auf einer Reise in Montenegro. Die Verabschiedung findet am Donnerstag um 11 Uhr im Urnenhain Linz-Urfahr statt.