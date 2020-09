Künstlerin, Lehrerin und "Seelenzwilling"

Mittelpunkt ihrer meist raumhohen Mobiles waren verschiedenste Menschen, die Michael Sardelic fotografiert hat. Die gebürtige Andorferin, aus deren erster Ehe Sohn Markus (25) hervorging, sägte dann die einzelnen auf Kunststofffolie gedruckten Figuren aus, ehe sie diese mit Kunststoffseilen und Alurundstangen verband. "Ihre präzise Arbeitsweise erstaunte immer wieder aufs Neue", sagt der 61-jährige Linzer. An die 40 Mobiles sind im Laufe des vergangenen Jahrzehnts entstanden, wobei jedes einzelne je nach Drehung eine eigene Geschichte erzählt. Ausgestellt sind sie in ihrem Zuhause in Linz.

Doch nicht nur durch die künstlerische Tätigkeit war das Paar verbunden. Auch der berufliche Werdegang verlief ähnlich: Beide waren im Brotberuf als Lehrer der Neuen Mittelschule tätig. Hermine, die die Pädagogische Hochschule für Technisches und Textiles Werken in Linz absolvierte, unterrichtete zunächst in Andorf und wechselte dann nach Linz, wo sie bis zu ihrer Krebsdiagnose heuer im Frühjahr tätig war. Ihr Mann hatte sich hingegen schon vor längerer Zeit ganz der Kunst gewidmet. Entspannung fanden sie bei gemeinsamen Campingurlauben am Meer. "Sie war so gerne am Wasser", erinnert sich der gebürtige Wiener. Ende August, zehn Tage vor ihrem 59. Geburtstag, verlor Hermine Sardelic den Kampf gegen den Krebs.

"Wir waren auf Anhieb Seelenzwillinge, unsere Gedanken und Ideen sind teilweise wie telepathisch zum jeweils anderen übergesprungen. Einer von uns beiden hat sie dann ausgesprochen, das war ideal", beschreibt Michael Sardelic ihre Beziehung zueinander. Es überrascht daher nicht, wenn er sagt: "Ich werde die Kunst in ihrem Sinne weiterführen."

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at