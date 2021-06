94 Prozent Taubheit diagnostizierten Ärzte an dem kleinen Buben aus Langenstein. Seine Tante Minna glaubte an den Buben und weil er gut zeichnen konnte, schickte sie ihn an die HTL.

Als Grafiker fand er bald einen Job im Handelshaus Quelle. In Oswald Schwarzl steckte aber mehr. Er war es schließlich, der die Models für die Kataloge fotografierte. Vom fotografischen Amateur wandelte er sich zum Profi. Einer seiner Freunde war Thomas Ziegler, der Direktor des Design Centers: "Der Ossi war ein enthusiastischer Fotograf, wir haben uns oft über Kameras unterhalten." Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer hat Schwarzl als "ungemein freundlich und engagiert" in Erinnerung, der "stets bemüht war, viel über Oberösterreich zu berichten". So, als ob Oswald seine taubheitsbedingte Sprachbehinderung durch berufliche Leistungen übertünchen wollte, machte er sich mit 56 Jahren selbstständig und gründete eine Werbeagentur.

In Kooperation mit Raiffeisen bewies Schwarzl eine weitere Seite seiner Begabung, indem er bei der Entwicklung des Zahlungssystems ELBA mithalf. Er war auch einer der Ersten, der aus den USA Apple-Computer nach Oberösterreich importierte. Daneben fand er Zeit für Tennis, Golf und Segeln. Fünf Yachten besaß er am Attersee. Beruflich begann er auch noch Werbefilme für renommierte Firmen zu drehen, viel Energie verlangte die Gründung einer der ersten Onlinezeitungen: "Regionews".

Die enorme Umtriebigkeit ging auf Kosten von zwei Ehen. Aus der zweiten Beziehung stammt Sohn Alexander, auf den er sehr stolz war, trat er doch als Fotograf in seine Fußstapfen. Ein erster Schlaganfall vor fünf Jahren machte ihn mit der Energetikerin Renate Schöffl-Konrad bekannt. "Dank der guten Hörgeräte schaffte es Ossi, ziemlich gut zu sprechen", sagt Renate. "Jetzt müssen wir das Leben genießen" war sein Leitspruch, den sie oft zu hören bekam, und dieses Vorhaben teilte sie gern mit Ossi.

"Wir werden Oswald Schwarzl als einen Menschen in Erinnerung behalten, der lebenslustig, neugierig und voller Tatendrang immer ganz vorne mit dabei war", schreibt der oö. Presseclub.