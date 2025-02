Friedrich Pachinger: Konsequenter, konstruktiver Direktor

Am 21. April 1932 in der Ortschaft Paßberg in Windhaag (Bezirk Freistadt) geboren, besuchte Pachinger die örtliche Volksschule und danach die Hauptschule im Marianum Freistadt, wo er den Orden der Marianisten kennenlernte. Unfall im Kindesalter Seine Kindheit war geprägt durch einen Unfall, dem wegen Knochenmarkseiterung zwei Operationen folgten. Als Sechsjähriger musste Pachinger für 206 Tage im Kinderspital in Linz bleiben. "Man wollte mir das Bein amputieren, was Vater nicht zuließ",