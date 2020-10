Hilfsbereitschaft im täglichen Leben ist das oberste Prinzip von Rotary, Otto Donke übertrug es auf sein Leben, und zwar aus tiefster Überzeugung nach all dem, was er in seinen jungen Jahren erlebt und gelebt hat. Ganz aktuell etwa am Beispiel Moria. Donke kritisierte den Egoismus in der Gesellschaft und plädierte für mehr Empathie und Rücksicht.