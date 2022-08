Auch nicht durch die zahlreichen Schicksalsschläge, die sein 96-jähriges Leben prägten. Geboren wurde Karl Obermeier im Jahre 1926 als Gesinde-Kind auf einem Bauernhof und lernte dabei schon im Kindesalter, was es heißt, als Familie zusammenzuhalten. Einige seiner Geschwister verlor er bereits in jungen Jahren, gemeinsam wohnte die Familie in zwei Zimmern mit Erdboden. Als er gerade erst fünf Jahre alt war, erlitt Karl Obermeier eine Verletzung, die sein Leben verändern sollte: Durch einen