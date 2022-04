Karl Duft: Die Feuerwehr war sein Lebenselixier

"Du wirst uns immer ein Vorbild sein und wir werden immer freudig auf dich zurückblicken. Danke, lieber Opa", heißt es im Schlusssatz der Trauerrede von seiner großen Verwandtschaft.

Karl Duft kam am 18. Juni 1936 beim "Müllner in Au" auf die Welt. Er besuchte die Schule in Kirchheim und arbeitete ab seinem 14. Lebensjahr am Hof beim "Müllner" und später als Dienstbote beim Saxenbucher in Gurten. Mit 19 Jahren zog er dann nach Höhnhart. Mit dem Erwerb des Lkw-Führerscheins machte er seine große Leidenschaft zum Beruf. Oft erzählte er von seinen Fahrten durch Österreich und dass er kein Navi brauchte, er kannte alle Wege und Straßen auswendig. Nachdem er bei der Firma Romberger in Gurten als Fahrer begann, lernte er das "Liasn Maridl" kennen und lieben. Zusammen bewirtschafteten sie das Hanisengut in Au. Dort wurden die Söhne Karl (1961) und Bert (1963) geboren. Sohn Sepp und Tochter Martina komplettierten die Familie. 1992 wurde der Hof an Sohn Josef und dessen Frau Cordula übergeben. Karl Duft wollte eigentlich etwas kürzertreten. Doch dann kam 1998 das wahrscheinlich schwierigste Jahr seines Lebens. Sohn Sepp starb mit nur 34 Jahren nach einem jahrelangen Krebsleiden, nur acht Wochen später verunglückte "Charly" bei einem Verkehrsunfall. Solange es ihm möglich war, half Karl Duft bei der Arbeit am Hof und auf den Feldern mit.

Trotz der vielen Arbeit widmete er einen großen Teil seiner Freizeit der Feuerwehr und war ein Vierteljahrhundert Kommandant der FF Kirchheim. Sein Fischteich und die dazugehörige Hütte waren ein fixer Treffpunkt für die gesamte Nachbarschaft. Gerne war er auch mit seinem Oldtimer unterwegs. Der "Liasn Karl" war weitum bekannt. Seine lustige und gesellige Art und die Aufgeschlossenheit anderen gegenüber waren seine Markenzeichen. Sein großes Engagement bei der Feuerwehr und darüber hinaus wurde mit einigen Ehrennadeln und Verdienstzeichen gewürdigt. Er war Stammgast bei den Fliegern und auch bei vielen Stammtischen ein verlässlicher Besucher. Sein größter Stolz waren seine 13 Enkelkinder und fünf Urenkel.