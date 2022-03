Josef Rehrl sen.: Ein wortgewandter Bürgermeister

Schwarze Fahnen wehen vor dem Gemeindeamt und große Betroffenheit herrscht in Pischelsdorf (Bezirk Braunau). Am 15. März ging Josef Rehrl sen. friedlich von dieser Welt. In seinem langen Leben schaute er immer nach vorne, war immer am Puls der Zeit – für sich und seine Mitmenschen. Stetiges Lernen und Weiterbilden waren für ihn Selbstverständlichkeit und Bereicherung.

Immer interessiert an Neuem und Veränderungen nie im Weg gestanden, davon profitierte nicht nur seine Familie, sondern auch die Öffentlichkeit. 23 Jahre (1973– 1996) war Josef Rehrl senior Bürgermeister der Landgemeinde im Bezirk Braunau. Bereits 1961 begann seine Tätigkeit im Gemeinderat. Wortgewandt, klug und keinesfalls konfliktscheu nutzte er seine Gabe am Rednerpult zur Freude seiner Zuhörer. Vieles, was die Gemeinde heute darstellt, wurde unter seiner Führung geschaffen.

Ehrungen und Auszeichnungen beweisen diese Leistungen. Auch für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten in den örtlichen Vereinen erhielt er Auszeichnungen.

Unermüdlicher Einsatz

Wo er sich nur einbringen und unterstützen konnte, war er zur Stelle, egal ob am Schreibtisch oder mit der Schaufel in der Hand. 1988 wurde ihm neben vielen anderen Auszeichnungen das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen. Im Ruhestand übernahm er unentgeltlich die Pfarrkanzlei. Für den unermüdlichen Einsatz ehrte ihn die Diözese Linz mit der Severin-Medaille.

Seine Leidenschaft im Privaten galt der Familie, der Musik und dem Theaterspielen. Dort lernte er auch seine Ehefrau kennen. Ihrer Ehe entsprangen drei Kinder.

Die rasche Entwicklung in der Technik brachte es mit sich, dass der Wagnermeister in den Sechzigerjahren seinen Beruf wechseln musste. Es folgten anstrengende Umschulungen zum Bankbeamten. Seine Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit kamen ihm da zugute. So leitete er von 1966 bis 1970 die Raiffeisenbank Pischelsdorf und wechselte dann als stellvertretender Geschäftsführer zur Raiffeisenbank Eggelsberg. Pischelsdorf fühlte er sich immer verbunden: Bis ins hohe Alter war es ihm wichtig, zu wissen, was in seiner Gemeinde los war.