Josef Baumgartner: Die gute Seele des Hausrucks

Kaum ein Mann hat das Leben in der Gemeinde so geprägt wie Baumgartner. Der gelernte Kfz- und Landmaschinentechniker baute nicht nur eine eigene Autowerkstatt auf. Darüber hinaus widmete er seine ganze Energie dem Gemeinwohl in Ampflwang. 1961 ging er als Gemeinderat in die Ortspolitik. Von 1979 bis 1994 leitete er als Bürgermeister die Geschicke Wolfseggs und baute die Infrastruktur deutlich aus – vom Straßennetz über Wasser- und Kanalleitungen bis hin zur neuen Volksschule. Baumgartner war 1982 Gründungsmitglied des Wasserverbandes, dessen Obmann er 1990 wurde. Erst im Jänner dieses Jahres legte er diese Funktion zurück. Bis dahin setzte sich der Altbürgermeister unermüdlich für die Wasserversorgung ein und schärfte das Bewusstsein für die Bedeutung einer sicheren Trinkwasserversorgung.

Gesellschaftlich war Baumgartner bis an sein Lebensende omnipräsent. Er besuchte regelmäßig die Vereinsstammtische und die freiwillige Feuerwehr. Es gab kein Konzert der örtlichen Kapellen, das er sich nicht anhörte. Er pflegte Kartenspielrunden, war zu Mittag im Wirtshaus anzutreffen und hatte stets Zeit für ein Schwätzchen, wenn man ihn beim Einkaufen traf.

"Sepp war humorvoll und gern unter Leuten", sagt Bürgermeisterin Barbara Schwarz. "Er reiste gerne, war offen und interessiert. Er hat den Menschen etwas zugetraut und ist auch den Jüngeren auf Augenhöhe begegnet. Sepp hörte sich die Ansichten anderer Menschen an und hatte die Größe, seine eigene Meinung auch zu revidieren."

Bei den Trauerkerzen, die für Josef Baumgartner angezündet wurden, schrieb jemand auf einen Zettel: "Nicht das Amt ehrt den Mann, sondern der Mann ehrt das Amt." Ein Gedanke, der auf Baumgartner zutrifft.

Nach einer kurzen schweren Krankheit hat nun das Herz von Wolfseggs Ehrenbürger aufgehört zu schlagen. Josef Baumgartner hinterlässt drei trauernde Sohne sowie eine Schar Enkel- und Urenkelkinder, die sein ganzer Stolz waren. Wolfsegg verlor mehr als einen angesehenen Altbürgermeister. Dem Ort wird ein wunderbarer Mensch fehlen.