Johannes Kropfreiter: "Mister Musical" spielt nun ganz oben

Auf die Frage, die er sich sein ganzes Leben stellte, hat jetzt Johannes Kropfreiter vielleicht die Antwort gefunden. In seinen jungen Berufsjahren war der gelernte Tischler und Techniker beim Amstettner Doka-Konzern während seiner Tätigkeit auf einer riesigen Auslandsbaustelle im Irak im Palast bei Saddam Hussein eingeladen. Kropfreiter konnte nie in Erfahrung bringen, ob ihm damals tatsächlich der Diktator himself die Hand geschüttelt hat oder doch nur einer von seinen vielen Doppelgängern.