Johann Ortner: Er hatte für alle stets ein offenes Ohr

Fast ein Viertel seines Lebens hat er dort als Pfarrer verbracht und begleitete die Gemeinschaft in einer Zeit, die von vielen gesellschaftlichen Veränderungen geprägt war. Am 2. Jänner verstarb Johann Ortner völlig unerwartet im 61. Lebensjahr. Am 26. Jänner 1962 wurde er in Helpfau-Uttendorf geboren und wuchs dort gemeinsam mit seinen Geschwistern auf. Nachdem er die Matura am Realgymnasium Braunau absolviert hatte, beschloss er im Alter von 19 Jahren, in das Priesterseminar Linz einzutreten.