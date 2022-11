Diese Zeilen zieren die Parte von Johann Maier – Landwirt, Mitglied des Blasmusikverbandes und Obmann der Bauernkapelle Eberschwang. Am 31. Oktober verstarb der passionierte Musiker 92-jährig im Beisein seiner Frau Maria. Es waren die Familie, der stattliche Bauernhof in Wappeltsham und die Musik, aus denen sich sein Lebenswerk und somit auch sein ganzer Stolz zusammensetzten. Als Johann Maier am 7. August 1930 geboren wurde und gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern auf dem Familienhof