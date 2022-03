Joachim Schütz: Sein Herz schlug im Rhythmus der Musik

Wenn er an das Mischpult trat und sein Publikum mit Partymusik und Schlagersongs bei Laune hielt, wurde er zum wahren Entertainer. "Er hatte ein ganz besonderes Gespür für Emotionen, die er über die Musik auf andere übertragen kann", erzählt seine Schwester Veronika Schütz-Dirnböck.

Als letztes von vier Kindern wuchs Joachim im Elternhaus in Wilhering auf und wurde von seinen Geschwistern liebevoll umsorgt. "Er war unser Kleiner. Und egal, wo er war und was er unternommen hat, Joachim hatte immer ein Lächeln auf den Lippen", sagt seine Schwester. Nachdem er das Gymnasium in Wilhering abgeschlossen hatte, absolvierte er fünf Jahre lang die HTL für Elektrotechnik in Linz – doch der technische Beruf hatte es Joachim Schütz weniger angetan.

Viel mehr widmete er sich seit seinem 16. Lebensjahr der Musik – und das, obwohl er als Kind nie ein Musikinstrument gelernt hat. "Er war damals mit Freunden unterwegs und wurde gefragt, ob er nicht auch einmal ein bisschen Musik auflegen möchte. Er trat an das Mischpult, und das war der Beginn seiner großen Leidenschaft", erinnert sich seine Schwester. Er trat bei Festen, Schülerbällen und in Clubs auf, bis Joachim Schütz schließlich sein Hobby zum Beruf gemacht hatte.

Doch das Leben des beliebten Linzer DJs war mehr als nur eine stimmungsvolle Tanzparty. Seine Kraft und Energie sammelte er bei Ausflügen in die Natur. Nachdem seine Mutter Heide nach Kanada ausgewandert war, besuchte er sie dort gemeinsam mit seinem Sohn Patrick. Besonders das Fischen hatte es ihm angetan – "das war für ihn ein Ruhepol und ein Ausgleich zu seinem sehr turbulenten Leben als DJ", sagt seine Schwester.

Am Montag, 28. Februar, verließ der DJ im Alter von nur 51 Jahren das Mischpult des Lebens. Die Verabschiedung findet morgen, Freitag, um 13.30 Uhr im Urnenhain Linz-Urfahr statt. Eine Erinnerungsstätte wird am Familiengrab am Friedhof St. Johann bei Ternitz in Niederösterreich errichtet.